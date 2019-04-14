2019-04-14T13:25:02+03:00
Происшествия

В Белгороде "Toyota Mark 2" на полном ходу влетела в опору ЛЭП

В результате аварии машина сложилась почти пополам
Ирина ТАРАСОВА
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Фото сообщества "Авто Белгород".Фото сообщества "Авто Белгород".
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Как сообщили очевидцы, в Белгороде на перекрестке Садовой и Студенческой произошло ДТП: машина Toyota Mark 2 на полном ходу влетела в опору электросети. По предварительным данным, водитель машины ушел в неуправляемый занос, что и привело к столкновению с опорой ЛЭП. Машина при этом сложилась почти пополам.

Свидетели ДТП на страницах «Авто Белгород» сообщают, что водитель машины, которая вряд ли подлежит восстановлению, остался жив чудом. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия и что к нему привело предстоит выяснить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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