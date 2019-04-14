В Валуйках задержали грабителя на рынке
Мужчина вырвал сумку у женщины и попытался скрыться, но его задержали прохожие
В Валуйках задержали грабителя на рынке.Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:
В Валуйках ставшие свидетелями ограбления прохожие не дали вору скрыться с места преступления. Когда мужчина вырвал из рук 46-летней женщины кошелек c деньгами и попытался скрыться, его задержали двое прохожих. Вора и передали правоохранителям.
В пресс-службе УМВД России по Белгородской области, сообщили, что грабителем оказался ранее не судимый 35-летний местный житель. Он задержан и дает показания.
В отношении вора возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ — Грабеж. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU