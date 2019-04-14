2019-04-14T11:11:34+03:00
Происшествия

В Валуйках задержали грабителя на рынке

Мужчина вырвал сумку у женщины и попытался скрыться, но его задержали прохожие
Ирина ТАРАСОВА
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В Валуйках задержали грабителя на рынке.В Валуйках задержали грабителя на рынке.Фото: "КП" Архив
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В Валуйках ставшие свидетелями ограбления прохожие не дали вору скрыться с места преступления. Когда мужчина вырвал из рук 46-летней женщины кошелек c деньгами и попытался скрыться, его задержали двое прохожих. Вора и передали правоохранителям.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области, сообщили, что грабителем оказался ранее не судимый 35-летний местный житель. Он задержан и дает показания.

В отношении вора возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ — Грабеж. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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