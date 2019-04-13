2019-04-13T21:47:02+03:00
Общество

Эхо Великой Отечественной: в Белгородской области ликвидировали 36 боеприпасов времен войны

В регионе и спустя 74 года после жестоких боев находят снаряды и мины
Ирина ТАРАСОВА
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В регионе и спустя 74 года после жестоких боев находят снаряды и мины. Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской области.В регионе и спустя 74 года после жестоких боев находят снаряды и мины. Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской области.
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Белгородская земля до сих пор хранит в себе «смертельные напоминания» о жестоких боях на ее территории. В регионе и спустя 74 года после окончания Великой Отечественной войны слышно эхо тех страшных дней. Только за одни сутки в Белгородской области было обнаружено и ликвидировано 36 боеприпасов времен Великой Отечественной войны.

Так, 11 апреля в поселке Северный Белгородского района в ходе проведения земляных работ на частном подворье был обнаружен артиллерийский снаряд 76 мм., а в поселке Разумное Белгородского района во время проведения земляных работ экскаватором было обнаружено 35 минометных мин. Все обнаруженные боеприпасы взрывотехниками поисково-спасательной службы области были изъяты и ликвидированы на специальном полигоне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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