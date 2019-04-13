Эхо Великой Отечественной: в Белгородской области ликвидировали 36 боеприпасов времен войны
Белгородская земля до сих пор хранит в себе «смертельные напоминания» о жестоких боях на ее территории. В регионе и спустя 74 года после окончания Великой Отечественной войны слышно эхо тех страшных дней. Только за одни сутки в Белгородской области было обнаружено и ликвидировано 36 боеприпасов времен Великой Отечественной войны.
Так, 11 апреля в поселке Северный Белгородского района в ходе проведения земляных работ на частном подворье был обнаружен артиллерийский снаряд 76 мм., а в поселке Разумное Белгородского района во время проведения земляных работ экскаватором было обнаружено 35 минометных мин. Все обнаруженные боеприпасы взрывотехниками поисково-спасательной службы области были изъяты и ликвидированы на специальном полигоне.
ИСТОЧНИК KP.RU