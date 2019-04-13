В Белгороде робот-мусоросборщик собирает пластиковую тару

СЕГОДНЯ 13:09 2019-04-13T13:09:13+03:00

Чудо-пандомат пока работает в тестовом режиме, но обещает осчастливить белгородцев в будущем приятными бонусами

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В Белгороде на центральном рынке появился робот-мусорщик — аппарат, называемый пандоматом, который принимает пустую пластиковую тару. Работает он пока в тестовом режиме, но вскоре белгородцы смогут получать приятные бонусы за сданный пластик.

Чтобы автомат принял бутылку, необходимо поместить ее штрих-кодом вверх и нажать «Старт». Откроется окошко, в которое нужно положить бутылку. Мусоросборщик сканирует штрих-код, контролируя таким образом заполнение умного мусорного ведра и вовремя отправляя тару на переработку.

Белгородский чудо-мусорщик представляет собой большой железный ящик зеленого цвета. Он принимает пустую, сухую, чистую тару. В противном случае лучше оправлять в него бутылку с крышкой.

Пока аппарата работает в тестовом режиме, тара принимается бесплатно. Но вскоре аппарат сможет радовать белгородцев приятными бонусами, к примеру, скидками на мобильную связь или купонами на определенную группу товаров.

В Белгороде планируют установить три таких автомата в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU