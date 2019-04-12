В БГТУ выступили известные специалисты в области строительства
Основной темой мероприятия стали строительство и проектирование. Помимо выступлений московских и белгородских лекторов, состоялись мастер-классы и демонстрация современного геодезического и пространственного измерительного оборудования.
Как подчеркнул проректор по образовательной деятельности БГТУ им. В.Г. Шухова Владимир Поляков, подобные мероприятия проводятся для реального сектора экономики и являются прекрасной возможностью для студентов приобрести профессиональные навыки, завязать полезные знакомства.
Спутниковые системы измерений и координирования, роботизированные тахеометры, лазерные дальномеры и сканеры, беспилотные летательные аппараты – все эти передовые технологии успешно применяют в строительстве, о чем, в основном, и велась речь на семинаре. По его окончании и студенты, и уже опытные представители компаний поделились своими положительными впечатлениями, отметив насыщенность программы семинара.
ИСТОЧНИК KP.RU