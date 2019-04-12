2019-04-12T18:32:03+03:00
Общество

В БГТУ выступили известные специалисты в области строительства

На базе университета прошел семинар Leica Geosystems для студентов и сотрудников предприятий региона
Екатерина ПАПАКИНА
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фото: пресс-служба БГТУ им. Шухова.фото: пресс-служба БГТУ им. Шухова.
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Основной темой мероприятия стали строительство и проектирование. Помимо выступлений московских и белгородских лекторов, состоялись мастер-классы и демонстрация современного геодезического и пространственного измерительного оборудования.

Как подчеркнул проректор по образовательной деятельности БГТУ им. В.Г. Шухова Владимир Поляков, подобные мероприятия проводятся для реального сектора экономики и являются прекрасной возможностью для студентов приобрести профессиональные навыки, завязать полезные знакомства.

Спутниковые системы измерений и координирования, роботизированные тахеометры, лазерные дальномеры и сканеры, беспилотные летательные аппараты – все эти передовые технологии успешно применяют в строительстве, о чем, в основном, и велась речь на семинаре. По его окончании и студенты, и уже опытные представители компаний поделились своими положительными впечатлениями, отметив насыщенность программы семинара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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