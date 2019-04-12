Белгородские пляжи проверяют на готовность к купальному сезону
Состояние пляжей региона сотрудники МЧС оценивают по нескольким критериям. В приоритете, как и прежде, остается безопасность людей, особенно детей.
Инспекторы ГИМС уделяют внимание наличию и укомплектованности спасательных постов, наличию акта о проведении водолазного обследования, техническому состоянию мостков, вышек, детских купален. Также в местах отдыха на воде должны быть информационные стенды с материалами по предупреждению несчастных случаев на воде, правилами купания, схемой глубин пляжа, информацией о температуре воды, наличие связи с медицинскими, спасательными, надзорными и правоохранительными органами и соответствие установленным требованиям обозначения границ заплыва в местах купания.
В этом году в Белгородской области в общей сложности проинспектируют 58 пляжей.
ИСТОЧНИК KP.RU