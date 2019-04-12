2019-04-12T17:17:57+03:00
Общество

Белгородские пляжи проверяют на готовность к купальному сезону

Инспекторы ГИМС также оценят состояние мест массового отдыха на воде
Ирина ТАРАСОВА
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фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.
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Состояние пляжей региона сотрудники МЧС оценивают по нескольким критериям. В приоритете, как и прежде, остается безопасность людей, особенно детей.

Инспекторы ГИМС уделяют внимание наличию и укомплектованности спасательных постов, наличию акта о проведении водолазного обследования, техническому состоянию мостков, вышек, детских купален. Также в местах отдыха на воде должны быть информационные стенды с материалами по предупреждению несчастных случаев на воде, правилами купания, схемой глубин пляжа, информацией о температуре воды, наличие связи с медицинскими, спасательными, надзорными и правоохранительными органами и соответствие установленным требованиям обозначения границ заплыва в местах купания.

В этом году в Белгородской области в общей сложности проинспектируют 58 пляжей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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