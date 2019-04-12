В Белгороде завершается отопительный сезон

СЕГОДНЯ 15:43 2019-04-12T15:43:10+03:00

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Согласно распоряжению главы администрации областного центра, отопление в жилых домах отключат уже завтра, 13 апреля. По требованиям нормативно-правовых актов, отопительный период завершается, если в течение пяти суток средняя суточная температура наружного воздуха составляет 8 градусов тепла и выше.

Однако, прекращение подачи тепла не коснется объектов социальной сферы – лечебных учреждений и муниципальных образовательных организаций. Эти здания по-прежнему будут отапливаться, чтобы поддерживать нормальную температуру внутри помещений.

Подробнее с распоряжением о завершении отопительного сезона можно ознакомиться на сайте администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU