В Белгороде наградили лучший РЭС по снижению потерь электроэнергии
Работа по снижению потерь электроэнергии является ключевым направлением деятельности филиала. За три года благодаря реализации запланированных мероприятий по цифровизации сети Белгородэнерго планирует добиться снижения потерь в распределительных сетях 0,4-10 кВ до уровня 7 % от отпуска в сеть.
Диплом за подписью гендиректора компании Игоря Маковского начальнику Красногвардейского РЭС Виктору Саввину вручил первый заместитель директора – главный инженер филиала Сергей Решетников. Он поблагодарил специалистов РЭС за результативную работу, и отметил, что их опыт и знания должны стать примером для всех сотрудников филиала.
С 2011 года Красногвардейский РЭС показывает хорошие результаты по снижению потерь в сетях. Основными инструментами для этого в РЭС называют применение автоматизированной системы учета электроэнергии для расчетов с потребителями, установку технического учета на подстанциях 10/0,4 кВ, вынос счетчиков на границу балансовой принадлежности с потребителями, а также выполнение целого ряда организационных и технических мероприятий.
По словам Виктора Саввина, РЭС ведет активную борьбу с бездоговорным и безучетным потреблением электроэнергии, которое вредит не только энергетикам, но и потребителям. В арсенале средств красногвардейских энергетиков – проведение плановых и внеплановых рейдов, проверок ранее отключенных потребителей, установка антимагнитных пломб, выявление бесхозных построек при выверке схем электроснабжения.
ИСТОЧНИК KP.RU