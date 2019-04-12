В Белгороде наградили лучший РЭС по снижению потерь электроэнергии

СЕГОДНЯ 14:46 2019-04-12T14:46:43+03:00

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Работа по снижению потерь электроэнергии является ключевым направлением деятельности филиала. За три года благодаря реализации запланированных мероприятий по цифровизации сети Белгородэнерго планирует добиться снижения потерь в распределительных сетях 0,4-10 кВ до уровня 7 % от отпуска в сеть.

Диплом за подписью гендиректора компании Игоря Маковского начальнику Красногвардейского РЭС Виктору Саввину вручил первый заместитель директора – главный инженер филиала Сергей Решетников. Он поблагодарил специалистов РЭС за результативную работу, и отметил, что их опыт и знания должны стать примером для всех сотрудников филиала.

С 2011 года Красногвардейский РЭС показывает хорошие результаты по снижению потерь в сетях. Основными инструментами для этого в РЭС называют применение автоматизированной системы учета электроэнергии для расчетов с потребителями, установку технического учета на подстанциях 10/0,4 кВ, вынос счетчиков на границу балансовой принадлежности с потребителями, а также выполнение целого ряда организационных и технических мероприятий.

По словам Виктора Саввина, РЭС ведет активную борьбу с бездоговорным и безучетным потреблением электроэнергии, которое вредит не только энергетикам, но и потребителям. В арсенале средств красногвардейских энергетиков – проведение плановых и внеплановых рейдов, проверок ранее отключенных потребителей, установка антимагнитных пломб, выявление бесхозных построек при выверке схем электроснабжения.

ИСТОЧНИК KP.RU