2019-04-12T16:50:15+03:00
Общество

На досрочном ЕГЭ-2019 «Ростелеком» обеспечил бесперебойную работу системы видеонаблюдения

В Белгородской области для сдачи экзамена зарегистрировался 271 человек
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Досрочный экзамен прошел с 20 марта по 10 апреля во всех субъектах РФ, кроме Чукотского автономного округа. В Белгородской области был организован один пункт приема экзаменов на 10 аудиторий и региональный центр обработки информации на 5 аудиторий. Здесь работало 30 IP-камер.

В ходе проведения ЕГЭ в 321 экзаменационном пункте в 84 субъектах РФ было задействовано 12 643 камеры, охват онлайн-видеонаблюдением составил почти 96% аудиторий. Всего система осуществила 595 854 часа трансляций с видеокамер, отработала без сбоев и полностью готова к работе в основной период.

Трансляция сигнала велась на портале видеонаблюдения www.smotriege.ru. Для полноценной поддержки пользователей портала «Ростелеком» организовал бесплатную горячую линию. Специалисты компании также осуществляли мониторинг функционирования ПО, техподдержку портала и его защиту от DDOS-атак мощностью вредоносной нагрузки до 40 Гбит/с. В этот период DDOS-атаки не зафиксированы.

- Видеонаблюдение давно стало неотъемлемой частью нашей жизни. Не исключение и такой важный этап для каждого выпускника школы, как ЕГЭ. За шесть лет мы значительно усовершенствовали как саму систему, так и защиту от хакерских и вирусных атак. Тысячи наших специалистов следят за тем, чтобы все системы работали бесперебойно. Наши умные камеры — гарантия того, что все выпускники получат равные шансы набрать максимальное количество баллов, а процесс сдачи и проверки ЕГЭ будет максимально прозрачным и объективным, — отметил вице-президент «Ростелекома» по цифровым платформам Максут Шадаев.

В работе над проектом принимают участие более 5 тыс. сотрудников «Ростелекома», организовано 2 тыс. мобильных бригад.

ИСТОЧНИК KP.RU

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