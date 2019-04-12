2019-04-12T14:11:21+03:00
Общество

В Белгородской области пограничники задержали грузовик с 5 тоннами замороженной рыбы

Груз планировали незаконно перевезти на территорию Украины
Ирина ТАРАСОВА
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фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по Белгородской области.фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по Белгородской области.
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На днях пограничники выявили подозрительный автомобиль ЗИЛ-130 в пограничной зоне в районе населенного пункта Нижние Мельницы Валуйского района. Грузовик направлялся в сторону госграницы.

Во время его преследования, служебный автомобиль управления был намеренно «протаранен» автомобилем УАЗ «Патриот». Виновник ДТП скрылся с места происшествия, помешал преследованию грузовика, испортил служебный транспорт и создал угрозу жизни составу пограничного наряда.

фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по Белгородской области.

фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по Белгородской области.

Позже пограничники исследовали местность и в 250 метрах от госграницы обнаружили брошенный грузовик. В его кузове было больше 200 коробок (общим весом около 5000 кг) со свежемороженой рыбой «Хамса». Груз планировали незаконно перевезти на территорию Украины.

Задержанную рыбу передали в соответствующие органы, по данному факту проводится разбирательство.

Руководство ПУ ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям призывает граждан соблюдать установленный порядок перемещения грузов, товаров и животных через госграницу. Также просит информировать пограничников о фактах противоправной деятельности на территории приграничных районов Белгородской области по телефону: (4722) 508-515.

ИСТОЧНИК KP.RU

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