2019-04-12T12:39:35+03:00
Общество

В Белгороде предприятие лишилось тепловоза за долги

Миллионная задолженность по зарплате сотрудникам привела к аресту имущества
Ирина ТАРАСОВА
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фото: УФССП РФ по Белгородской области.фото: УФССП РФ по Белгородской области.
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В Белгородской области железнодорожное предприятие может лишиться тепловоза из-за многомиллионных долгов. У судебных приставов Яковлевского районного отдела УФССП по области на исполнении находятся 35 исполнительных производств, возбужденных в отношении организации. Предприятие задолжало больше 6 миллионов рублей, из которых 1, 375 тысяч рублей по зарплате. Сотрудники и обратились с жалобой на руководство в комиссию по трудовым спорам.

Должник знал и о возбуждении исполнительных производств, и о том, что за неисполнение требований исполнительных документов может наступить уголовная ответственность. Однако исправлять ситуацию добровольно не торопился. Поэтому приставу пришлось обратить взыскание на его расчетные счета и арестовать маневровый тепловоз ТЭМ 2 2504.

В областном управлении ФССП пояснили, что сейчас арестованное имущество проходит оценку. Если должник не погасит задолженность, то тепловоз выставят на торги, а полученные с продажи деньги перечислят взыскателям в счет погашения задолженности по зарплате.

Также должник должен будет оплатить исполнительский сбор в размере 665 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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