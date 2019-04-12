2019-04-12T11:25:13+03:00
Происшествия

В Белгородской области ревнивец 120 раз ударил ножом подругу

Теперь житель Ракитянского района пойдет под суд за убийство
Ирина ТАРАСОВА
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..Фото: "КП" Архив
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По версии следствия, в ночь на 26 апреля прошлого года, молодой человек из Ракитянского района поссорился по телефону со своей девушкой. Чтобы окончательно выяснить отношения, он отправился к ней в Белгород. В приступе ревности, обвиняемый нанес девушке 120 ножевых ранений. А потом скрылся с места преступления.

Как сообщили в СУ СК России по Белгородской области, расследование уголовного дела по обвинению 22-летнего ревнивца завершено. Молодого человека обвиняют в убийстве. Материалы дела отправлены в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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