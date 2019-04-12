2019-04-12T11:50:55+03:00
Общество

"Ростелеком" приглашает на семейный IT-марафон 2019

Принять участие могут семейные команды из детей (учеников 5-11 классов), их родителей, родственников и друзей семьи
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Продолжается регистрация на третий Всероссийский семейный IT-марафон 2019, который проводит Координационный центр доменов .RU/.РФ совместно с Национальной родительской ассоциацией и Академией инновационного образования при поддержке ПАО «Ростелеком».

Марафон проходит в рамках реализации государственной политики в области защиты детей от негативной информации и формирования культуры общения в виртуальной среде. Он нацелен на повышение уровня знаний детей и родителей об интернете, рост общей цифровой грамотности и совершенствование навыков в области информационных технологий.

Участники будут соревноваться в рамках нескольких онлайн-турниров на сайте проекта «Изучи интернет — управляй им». Интерактивные игровые задания турниров посвящены устройству интернета, информационной безопасности, интернету вещей и цифровым технологиям будущего, например, телемедицине, робототехнике, дополненной реальности и искусственному интеллекту.

Регистрация на сайте «Изучи интернет — управляй им» открыта до 22 апреля. Соревновательный период продлится до 28 апреля. Подведение итогов состоится 15 мая в Международный день семьи.

Каждый участник Всероссийского семейного IT-марафона получит электронный сертификат. Участников команд-победителей ждут почетные дипломы и ценные призы (гаджеты, настольные игры, полезная сувенирная продукция).

ИСТОЧНИК KP.RU

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