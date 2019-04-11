В Белгородскую область пытались ввести гранату «Ф-1»

СЕГОДНЯ 14:23 2019-04-11T14:23:33+03:00

Гранату обнаружили при осмотре грузового поезда, который шел из Украины

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Пограничники совместно с сотрудниками Росгвардии по Белгородской области предотвратили попытку ввоза на грузовом поезде, который следовал из Украины в Россию, гранаты «Ф-1».

Предмет зеленого цвета, похожий по внешним признакам на гранату, белгородские пограничники обнаружили 7 апреля в железнодорожном пункте пропуска «Валуйки» в ходе осмотра грузового поезда № 3062 сообщением «Купянск (Украина) - Валуйки (РФ)». Предмет находился в технологическом окне боковой рамы со стороны автосцепки, во второй колесной тележке.

Для обследования места и идентификации обнаруженного взрывоопасного предмета были вызваны сотрудники инженерно-технического отделения ОМОНа Управления Росгвардии по Белгородской области.

В пресс-службе регионального Управления Росгвардии объсянили, что при проверке информация подтвердилась, обнаруженный предмет оказался корпусом гранаты Ф-1 неизвестного производства, без взрывного устройства.

Отметим, что это уже не первый случай, когда с территории Украины в железнодорожные пункты пропуска РФ прибывают грузовые составы с взрывоопасными предметами. Так, в августе 2018 года в пункте пропуска «Белгород-железнодорожный» при осмотре грузового поезда сообщением «Харьков (Украина) - Белгород (Россия)» в техническом кармане первой колесной пары одного из вагонов состава была обнаружена граната Ф-1. Она оказалась с запалом, приведенным в боевое положение без предохранительной чеки.

ИСТОЧНИК KP.RU