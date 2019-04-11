2019-04-11T15:21:54+03:00
Общество

В Белгородской филармонии прозвучит русский романс

В органном зале состоится концерт «Антология русского романса»
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы Белгородской государственной филармонии.Фото пресс-службы Белгородской государственной филармонии.
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17 апреля в органном зале Белгородской государственной филармонии состоится концерт «Антология русского романса». Солисты филармонии, лауреаты международных конкурсов Галина Зольникова (сопрано) и Владимир Исаев (фортепиано) представят лучшие образцы этого музыкального жанра.

На музыкальном вечере прозвучат романсы Алябьева, Даргомыжского, Глинки, Мусоргского, Римского-Корсакова, Чайковского, Рахманинова, Танеева, Шапорина, Гаврилина, Василенко, Шостаковича, Слонимского и других композиторов.

Отметим, что Галина Зольникова исполняет старинную и современную музыку. Талант певицы высоко ценят музыканты не только в России, но и за её пределами.

Владимир Исаев успешно выступает на концертных площадках Нижнего Новгорода, Москвы, Санкт-Петербурга, Орла, Курска, Калининграда, Пензы, и других городов России. Выступал с камерными программами в Австрии, Польше, Франции, Румынии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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