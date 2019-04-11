2019-04-11T13:02:44+03:00
Общество

Чтобы вернуть долг белгородцу, судебные приставы арестовали 137 машин предприятия-должника

Жителю Прохоровки выплачен материальный ущерб и компенсация морального вреда в размере 631 тысячи рублей
Ирина ТАРАСОВА
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Фото: пресс-служба УФССП России по Белгородской области.Фото: пресс-служба УФССП России по Белгородской области.
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К судебным приставам поступил исполнительный документ о взыскании в пользу жителя Прохоровки материального ущерба и компенсацию морального вреда на общую сумму более 631 тысячи рублей. Но для того, чтобы вернуть деньги белгородцу, потребовались экстренные меры – был вынесен запрет на регистрационные действия в отношении 137 единиц автотранспорта и самоходных машин белгородского предприятия дорожного хозяйства.

Эта мера оказалась действенной, вскоре должник оплатил всю сумму долга, а также исполнительский сбор в размере 44 тыс. рублей за несвоевременное исполнение решения суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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