2019-04-11T15:20:14+03:00
Общество

Где в Белгороде не будет воды с 15 апреля по 25 мая

Горожан информируют о дополнительном отключении горячей воды
Ирина ТАРАСОВА
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Где в Белгороде не будет воды с 15 апреля по 25 мая.Где в Белгороде не будет воды с 15 апреля по 25 мая.Фото: "КП" Архив
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Администрация города и теплосетевая компания сообщают, что в связи с заменой тепловых сетей по улице Князя Трубецкого и улице Николая Чумичова будет ограничена подача горячей воды. В период с 15 апреля по 25 мая этого года будет прекращена подача горячей воды в многоквартирных домах по адресам: Народный бульвар, 39 а, 43 а, 43 б, проспект Славы, 44 а, ул. Князя Трубецкого, 38, 47.

Также планируется отключение горячего водоснабжения в некоторых учреждениях и предприятиях областного центра по следующим адресам: Гражданский проспект, 38 (администрация города Белгорода), Народный бульвар, 39 а, 43 б, 53, 55 («Белгородское областное объединение организаций профсоюзов»), проспект Славы, 44 а, ул. Князя Трубецкого, 38, 47, ул. Преображенская, 44, 56 (ОГАУЗ «Стоматологическая поликлиника № 1 города Белгорода»), 56 а (МАДОУ № 42 «Березка»), 60, 60 а.

Реконструкция теплосети на ул. Князя Трубецкого.

Реконструкция теплосети на ул. Князя Трубецкого.

Белгородцев просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с отключением горячего водоснабжения. Отметим, что тем потребителям, которые попали под вынужденное ограничение подачи горячей воды, будет выполнен перерасчет платы за услугу.

Сообщается также, что реконструкция теплосетей в этот период - вынужденная необходимость. А отключение горячей воды в домах в связи с этим ремонтом не отменяет обычных летних двухнедельных отключений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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