2019-04-11T11:00:50+03:00
Общество

Банк УРАЛСИБ вошел в ТОП-10 банков по объему портфеля кредитов малому и среднему бизнесу

Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 рейтинга банков по объему портфеля кредитов, выданных субъектам малого и среднего бизнеса на 1.01.2019 года
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Исследование было подготовлено рейтинговым агентством Эксперт РА. Всего на 1.01.2019 года портфель кредитов, выданных Банком клиентам сегмента МСБ, составил более 32 млрд рублей. По объемам кредитования малого и среднего бизнеса в 2018 году Банк УРАЛСИБ занимает в рейтинге 4 место.

Банк УРАЛСИБ активно развивает направление поддержки малого предпринимательства, предлагая клиентам удобные продукты и сервисы для запуска и ведения бизнеса. В настоящее время в линейке кредитных продуктов УРАЛСИБА для малого бизнеса – широкий спектр инструментов: от кредитования на пополнение оборотных средств и инвестиций до рефинансирования и услуг лизинга. Клиентам также доступен Бизнес-плейс – магазин решений для бизнеса, где можно на выгодных условиях приобрести услуги онлайн-бухгалтерии, онлайн-отчетности и ряд других услуг. В октябре прошлого года Банк запустил новый интернет-банк для предпринимателей «УРАЛСИБ бизнес-онлайн». Вот уже 2 года функционирует образовательный проект Университет бизнеса Банка УРАЛСИБ, который помогает начинающим и опытным бизнесменам бесплатно получать необходимые знания для старта и развития бизнеса.

Более подробную информацию можно получить на сайте Банка УРАЛСИБ и по телефону 8 800 700 77 16.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Белгородской филармонии прозвучит русский романс
В Белгородскую область пытались ввести гранату «Ф-1»
Чтобы вернуть долг белгородцу, судебные приставы арестовали 137 машин предприятия-должника
Где в Белгороде не будет воды с 15 апреля по 25 мая
Тело белгородского слесаря нашли под обвалившейся бетонной плитой
В Старом Осколе полиция задержала серийных угонщиков
В Белгородском университете пройдет встреча с профессором богословия Питтсбургской семинарии
Белгородские чиновники из департамента агропромышленного комплекса попались на взятке в 3 миллиона
В Старом Осколе в центре «Железно!» встретятся поэты
Белгородец во время ссоры застрелил приятеля из охотничьего ружья
Банк УРАЛСИБ увеличил объемы кредитования по программе «Ипотечные каникулы» в 1,6 раза
На Лебединском ГОКе состоялся «модный показ»
Белгородка через суд получила зарплату и моральную компенсацию за задержку в размере 281 тысячи рублей
Белгородцы пересядут с автомобилей на велосипеды
В Белгородской области проходит акция памяти «Поклонимся великим тем годам…»
С наступлением тепла в Белгородской области участились пожары
В Белгороде местный житель пытался украсть из магазина… 20 плиток шоколада
Чиновник администрации Белгорода предстанет перед судом за получение взятки
Под Губкиным трава горит так, что дым виден с центральной трассы
Началась регистрация участников «Зелёного Марафона»
Банк УРАЛСИБ представляет специальное предложение для садоводческих и огороднических товариществ