2019-04-11T10:35:37+03:00
Общество

Тело белгородского слесаря нашли под обвалившейся бетонной плитой

Погибшего мужчину, работавшего в ОАО «Шебекино-мел», обнаружили 21 марта
Ирина ТАРАСОВА
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Тело белгородского слесаря нашли под обвалившейся бетонной плитой.Тело белгородского слесаря нашли под обвалившейся бетонной плитой.Фото: "КП" Архив
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Под обвалившейся железобетонной плитой 21 марта 2019 года нашли тело слесаря, который работал в открытом акционерном обществе «Шебекино-мел». Как сообщили в Государственной инспекции труда Белгородской области, специально созданной комиссии предстоит установить причину падения плиты. Региональная Госинспекция труда это происшествие взяла под особый контроль.

Пока известно, что тело погибшего находилось под обвалившейся железобетонной плитой не эксплуатируемого здания. Мужчина был слесарем-ремонтником 4 разряда.

Напомним, что Шебекинский меловой завод - крупнейший производитель и поставщик высококачественных тонкодисперсных мелов в России а также в странах СНГ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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