В Старом Осколе полиция задержала серийных угонщиков

СЕГОДНЯ 09:32 2019-04-11T09:32:26+03:00

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Серийных угонщиков, которые орудовали в Белгородской области в течение некоторого времени, задержали в Старом Осколе после того, как с заявлениями в отделение полиции обратились местные жители. Старооскольцы сообщили, что у них пропали их автомобили «ВАЗ-2106» и «ГАЗ-3110». «Шестерку» воры успели продать, а «ГАЗ-3110» разобрать на запчасти.

Воров удалось задержать сотрудникам полиции по «горячим следам». Ими оказались 26-летний ранее не судимый и 26-летний ранее судимый местные жители.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что «Шестёрку» воры успели продать за 10 000 рублей. Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).

ИСТОЧНИК KP.RU