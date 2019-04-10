2019-04-10T16:50:10+03:00
Общество

В Белгородском университете пройдет встреча с профессором богословия Питтсбургской семинарии

Доктор Джон П. Берджесс откроет Неделю науки на социально-теологическом факультете
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгородском университете пройдет встреча с профессором богословия Питтсбургской семинарии.В Белгородском университете пройдет встреча с профессором богословия Питтсбургской семинарии.Фото: "КП" Архив
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10 апреля в НИУ «БелГУ» профессор систематического богословия Питтсбургской богословской семинарии (Пенсильвания, США) доктор Джон П. Берджесс в рамках семинара «Энциклопедическое наследие о. Павла Флоренского: актуальные подходы и практики интерпретации» проведет теоретический семинар и выступит с докладом «Святость и свобода в трудах о. Павла Флоренского». Он откроет Неделю науки на социально-теологическом факультете.

Отметим, что профессор Дж. Берджесс – из поколения оптимистов. Тех американцев, которые родились сразу после Второй мировой войны. Выпускник крупнейшего Чикагского университета проф. Берджесс далек от того, чтобы исследовать или канонизировать миф, «священное и мирское». Внимание богослова привлекают структуры общественного сплочения в истории Русской Православной Церкви, проективное социальное богословие уникального русского мыслителя о. Павла Флоренского и др. На семинаре будут представлены новые материалы исследований проф. Берджесса, прежде не публиковавшиеся в печати.

ИСТОЧНИК KP.RU

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