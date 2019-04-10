Белгородские чиновники из департамента агропромышленного комплекса попались на взятке в 3 миллиона

СЕГОДНЯ 15:07 2019-04-10T15:07:46+03:00

В отношении подозреваемых заведено уголовное дело по статье о посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере

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Двух белгородцев подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере). Чиновников департамента агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды Белгородской области взяли во время передачи 3 миллионов рублей.

Как выяснили следователи, 8 апреля 2019 года сотрудник департамента агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды Белгородской области вместе с другим подозреваемым непосредственно на рабочем месте получили от своего знакомого деньги в сумме 3 миллиона рублей. Они предназначались для должностного лица из органа внутренних дел, который по договоренности должен был помочь закрыть уголовное дело. После получения денег подозреваемые были задержаны сотрудниками УМВД России по Белгородской области.

В пресс-службе следственного управления СК Российской Федерации по Белгородской области сообщили, что в настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, закрепления полученных доказательств.

ИСТОЧНИК KP.RU