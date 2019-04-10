В Старом Осколе в центре «Железно!» встретятся поэты

СЕГОДНЯ 14:04 2019-04-10T14:04:06+03:00

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С 22 по 26 апреля в выставочном центре «Железно!» пройдет образовательный интенсив «Быть поэтом». Это пятидневный курс, включающий в себя лекции и практические занятия. Программа рассчитана на поэтов, писателей и журналистов, но будет интересна и другим представителям современного искусства.

Курс посвящен актуальным вопросам, возникающим в работе современных литераторов – работе с текстом и поиску новой формы, основам позиционирования, продвижению и ораторскому мастерству.

Программа включает в себя лекции и практические занятия. Принять участие в теоретической части интенсива могут все желающие, а набор на практику осуществляется по результатам творческого конкурса. Обучение – бесплатное, состав студентов формируется по предварительной регистрации до 19 апреля. Заявки и подборки стихотворений принимаются по почте o.podymnikova@gmail.com

Автор курса – писатель и журналист, главный редактор проекта «Живые поэты» Андрей Орловский.

Также в интенсиве примут участие приглашенные эксперты из разных областей: организатор концертов и PR-специалист Мария Карпушева; руководитель редакции в издательстве «АСТ», куратор отдела литературы Snob.ru и литературной программы Центра Вознесенского Илья Данишевский и актер Сергей Друзьяк.

ИСТОЧНИК KP.RU