Банк УРАЛСИБ увеличил объемы кредитования по программе «Ипотечные каникулы» в 1,6 раза

СЕГОДНЯ 12:35 2019-04-10T12:35:07+03:00

Банк УРАЛСИБпо итогам 1 квартала 2019 года увеличил объемы кредитования по программе «Ипотечные каникулы» на 63% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

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Всего за первые 3 месяца 2019 года в рамках программы было выдано ипотечных кредитов на общую сумму более 120 млн рублей.

«Ипотечные каникулы» – программа, разработаннаяспециально с застройщиками-партнерами Банка для клиентов, покупающих квартиру в строящемся доме, но продолжающих арендовать жилье.Согласно условиям, на время строительства дома размер ежемесячных ипотечных платежей существенно уменьшается.Это позволяет заемщику комфортно совмещать кредитные и арендные платежи.При этом в любой момент клиент может выйти из «каникул» и приступить к погашению ипотеки полноценными платежами. Срок ипотечных каникул заемщик выбирает самостоятельно, он составляет от 12 до 24 месяцев включительно. Требования к заемщикам программы «Ипотечные каникулы» аналогичны требованиям по стандартным ипотечным программам Банка.

Купить квартиру в многоквартирном доме или таунхаусе с использованием программы «Ипотечные каникулы» можно в любом регионе присутствия Банка УРАЛСИБ.В Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области программа также распространяется и на покупку апартаментов на первичном рынке.

Ознакомиться с полными условиями программы «Ипотечные каникулы», а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ». На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU