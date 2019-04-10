2019-04-10T12:30:31+03:00
Общество

На Лебединском ГОКе состоялся «модный показ»

На предприятиях Металлоинвеста проходят мероприятия в рамках Всероссийской недели охраны труда – 2019
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На ЛГОКе прошёл показ корпоративной спецодежды и других средств индивидуальной защиты. Известные отечественные производители продемонстрировали работникам комбината свои новейшие разработки, которые уже в этом году поступят в распоряжение лебединцев, а также сотрудников ОЭМК, Михайловского ГОКа и Уральской Стали.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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