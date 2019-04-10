Белгородец во время ссоры застрелил приятеля из охотничьего ружья

СЕГОДНЯ 13:34 2019-04-10T13:34:28+03:00

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32-летний житель Красногвардейского района обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). Со время пьяной ссоры он из охотничьего ружья застрелил своего приятеля. Поссорились мужчины из-за поврежденного автомобиля.

Как выяснилось во время следствия, ночью 7 апреля 2019 года обвиняемый и его приятель в состоянии алкогольного опьянения катались по полю в районе села Садки Красногвардейского района. Автомобиль во время такого катания они повредили, и между ними вспыхнула ссора. Обвиняемый, прихватив охотничье ружье, вышел из машины, и выстрелил из него в спину и голову приятеля. 31-летний потерпевший скончался на месте.

Когда обвиняемый осознал произошедшее, он вытащил тело убитого из машины, попытался скрыться, но автомобиль застрял. Утром 8 апреля 2019 года его задержали сотрудники полиции в лесопосадке неподалеку.

Следствие ходатайствовало о заключении мужчины под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU