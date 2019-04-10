Белгородка через суд получила зарплату и моральную компенсацию за задержку в размере 281 тысячи рублей

СЕГОДНЯ 11:59 2019-04-10T11:59:12+03:00

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Белгородка обратилась в Октябрьский районный суд Белгорода, так как при увольнении с ней не был произведен окончательный расчет. Суд встал на сторону женщины и постановил взыскать с бывшего работодателя заработную плату, компенсацию за задержку заработной платы и морального вреда на общую сумму 281 тысяч рублей. Судебные приставы, выполняя решение суда, списали со счета белгородской торговой компании задолженность по заработной плате.

Так как задолженность не была оплачена добровольно и в установленный срок судебный пристав-исполнитель вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 19 тысяч 683 рублей, обратил взыскание на расчетные счета должника. Руководство компании было предупреждено, что в случае неисполнения исполнительных документов в срок, предоставленный для добровольной оплаты, будет взыскан исполнительский, а также за неисполнение решения суда предусмотрена уголовная ответственность по 315 УК РФ.

Кроме этого, судебным приставом-исполнителем произведен арест оргтехники и офисной мебели.

Когда же денежные средства поступили на расчетный счет должника, задолженность по заработной плате, а также исполнительский сбор были списаны в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU