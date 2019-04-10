Белгородцы пересядут с автомобилей на велосипеды

СЕГОДНЯ 10:09 2019-04-10T12:00:26+03:00

Акция, которая с каждым годом находит все более широкую поддержку, стартует 17 мая

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Белгородцы пересядут со своих авто на велосипеды. Акция «На работу на велосипеде», которая стартует в регионе 17 мая, с каждым годом находит все более широкую поддержку. Акция продлится до 24 мая.

Организаторы акции для ее участников подготовят несколько энергетических точек, где велосипедисты смогут подкрепиться, а также запастись водой и прохладительными напитками.

Изюминкой акции обещает стать велопарад, который пройдет 18 мая.

Отметим, что региональный департамент транспорта разработал для области проект, так называемую велопятерку. Цель проекта - популяризировать экологичный вид транспорта среди жителей региона. Согласно проекту, в ближайшие годы в регионе появятся трассы повышенной комфортности для велосипедистов.

ИСТОЧНИК KP.RU