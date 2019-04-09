2019-04-09T17:43:56+03:00
Общество

С наступлением тепла в Белгородской области участились пожары

Всего только за одни сутки спасатели выезжали на тушение возгораний 26 раз
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской области.Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской области.
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С наступлением теплых дней в Белгородской области участились пожары. Только за один день, 8 апреля, дежурные караулы пожарно-спасательных частей области выезжали 26 раз.

Так, 8 апреля в 5.22 в Губкине произошел пожар в жилом доме на двух хозяев. Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем. Пожар ликвидирован в 5.55. Для ликвидации пожара привлекались - дежурные караулы пожарно-спасательных частей № 8, № 42, № 7.

8 апреля спасатели выезжали в село Шопино, где в бесхозном строении садоводческого некоммерческого товарищества «Руда» произошел пожар. В Шебекино произошел пожар в строительном вагончике. Такой же вагончик загорелся в поселке Троицкий Губкинского городского округа. В селе Федосеевка Старооскольского городского округа пожар уничтожил дрова одного из домовладений.

Выезжали спасатели в этот день в поселок Северный, где в садоводческом некоммерческом товариществе «Металлург» горело бесхозное строение. Аналогичный пожар произошел в селе Ерик Белгородского района. Огнем повреждено строение на площади 54 квадратных метра.

Предполагаемые причины перечисленных пожаров – неосторожное обращение с огнем.

Также за минувшие сутки сотрудники пожарной охраны 18 раз привлекались на тушение сухой травы, камыша и мусора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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