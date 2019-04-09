Чиновник администрации Белгорода предстанет перед судом за получение взятки

СЕГОДНЯ 15:25 2019-04-09T15:25:36+03:00

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В Белгородской области завершено расследование уголовного дела по обвинению бывшего заместителя начальника комитета земельных и имущественных отношений администрации Белгорода в получении взятки в особо крупном размере. Он предстанет перед судом.

Во время следствия выяснилось, что белгородский предприниматель, который арендовал участок земли в Белгороде, обратился к знакомому с просьбой, чтобы тот помог приобрести арендуемый участок в собственность с рассрочкой платежа на 3 года.

11 июля 2018 года обвиняемый получил первую часть взятки в сумме 400 тысяч рублей и организовал процесс подготовки распорядительного документа на передачу в собственность коммерческой структуре земельного участка. Сразу же после передачи второй части взятки 30 октября 2018 года, которая состоялась в рабочем кабинете обвиняемого, он был задержан на месте происшествия сотрудниками УФСБ России по Белгородской области. Сумма второй части – 400 тысяч рублей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд , сообщают в пресс-службе регионального Следственного комитета.

ИСТОЧНИК KP.RU