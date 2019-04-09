Под Губкиным трава горит так, что дым виден с центральной трассы

СЕГОДНЯ 14:17 2019-04-09T14:17:42+03:00

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Несмотря на то, что губернатор области подписал постановление о введение противопожарного режима, по Губкиным трава горит так, что дым виден с трассы Старый Оскол-Губкин. И не просто виден, а иногда и мешает водителям, машины которых двигаются, словно в тумане.

В области противопожарные режим начал действовать с 8 апреля и официально продлится лр 28 апреля. Но, как правило, его продляют до самой осени. Ограничения наложены на въезд в леса на транспорте, проведении там всяческих пикников. Также запрещается разведение костров, проведение работ, связанных с применением открытого огня и т. д. В постановлении отдельно прописаны рекомендации местным властям по недопущению пала сухой травы.

Но несмотря на принятые меры и оговоренные большие суммы штрафов сжигание сухой травы продолжается. Удивляться не приходится, ведь такой метод по-прежнему остается самым дешевым способом очистки сенокосов и пастбищ. К тому же отходы при этом утилизируются быстро и вновь же удобно. А что при этом наносится вред экологии – это поджигателей волнует меньше всего.

В соцсетях выкладывают фото обгорелых зайчат, которые еще спят в своих норках, яйца птиц, и другие факты варварства. Может хоть эти снимки, свидетельствующие о последствиях бездумного и жестокого отношения к окружающей природе, остановят поджигателей?

ИСТОЧНИК KP.RU