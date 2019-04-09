2019-04-09T12:42:02+03:00
Общество

Белгородские энергетики продемонстрировали цифровое оборудование нового поколения

В ежегодном Дне мастера по обслуживанию распределительных сетей приняли участие более 120 мастеров из 22 районов области
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Белгородская область стала одним из пилотных регионов в части реализации концепции цифровой трансформации, которая предполагает полное преобразование отечественной электросетевой инфраструктуры посредством внедрения цифровых технологий. Результатом станет существенное снижение операционных и инвестиционных расходов сетевых компаний, сокращение потерь электроэнергии, повышение надежности, доступности сетевой инфраструктуры и создание целого спектра дополнительных клиентских сервисов.

Ежегодный День мастера состоялся на базе Белгородского РЭС филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго». Главной темой совещания стала реализация программы цифровой трансформации электросетевого комплекса области и практическое знакомство с принципами построения «умной» сети.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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