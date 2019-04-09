Белгородские энергетики продемонстрировали цифровое оборудование нового поколения
Белгородская область стала одним из пилотных регионов в части реализации концепции цифровой трансформации, которая предполагает полное преобразование отечественной электросетевой инфраструктуры посредством внедрения цифровых технологий. Результатом станет существенное снижение операционных и инвестиционных расходов сетевых компаний, сокращение потерь электроэнергии, повышение надежности, доступности сетевой инфраструктуры и создание целого спектра дополнительных клиентских сервисов.
Ежегодный День мастера состоялся на базе Белгородского РЭС филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго». Главной темой совещания стала реализация программы цифровой трансформации электросетевого комплекса области и практическое знакомство с принципами построения «умной» сети.
ИСТОЧНИК KP.RU