2019-04-09T12:30:22+03:00
Общество

Старый Оскол останется без свалок

Более 110 кубометров отходов вывезено с мест незаконных свалок только за последний месяц
Ирина ТАРАСОВА
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Старый Оскол останется без свалок.Старый Оскол останется без свалок.Фото: "КП" Архив
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В Старом Осколе с мест незаконных свалок вывезли более 110 кубометров отходов (для сравнения, в Белгороде эта цифра составила более 500 кубометров). Работа, которую ведет Центр экологической безопасности, продолжается.

Так, только за последний месяц в Белгородской области выявлено более 38 крупных очагов скопления мусора: остатки тары, пустые пластиковые и стеклянные бутылки, коробки, пакеты. К примеру, в Старом Осколе ликвидирована свалка, которую обнаружили в районе улицы Мира (ИЖС «Казацкий).

Напомним, что в соответствие с новой системой обращения с твердыми коммунальными отходами региональный оператор несет ответственность за весь цикл жизни отходов, в том числе ликвидацию несанкционированных свалок. Сообщить координаты расположения свалки может каждый, обратившись в ЦЭБ по телефону «горячей линии» 8-800-200-75-19, на адрес электронной почты, а также в органы местного самоуправления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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