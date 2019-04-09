СЕГОДНЯ 11:38 2019-04-09T11:38:44+03:00

У белгородца забрали землю за долги и выставят ее на торги. Фото: "КП" Архив

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У судебных приставов в Валуйском районном отделе УФССП России по Белгородской области находится сводное исполнительное производство из 37 исполнительных производств на сумму более 2 миллионов 99 тысяч рублей. При этом за должником числится земельный участок. Судебный пристав наложил на него арест. В настоящее время идет процедура оценки, затем землю выставят на торги.

Кроме того, поскольку задолженность не была оплачена в установленный добровольный срок, вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 143 тысяч рублей.

Накануне судебный пристав, получив сведения, что на имя должника зарегистрирован земельный участок площадью 3596 квадратных метров, наложил арест на землю и предупредил должника, что если он в течение 10 дней он не погасит задолженность, то земельный участок будет передан на принудительную реализацию.

В судебном заседании должник возражал против удовлетворения требования судебного пристава- исполнителя в полном объеме, но суд исковое заявление удовлетворил.

Земельный участок после процедуры оценки будет передан на торги, а денежные средства, полученные с реализации, перечислят взыскателям в счет погашения задолженности.

ИСТОЧНИК KP.RU