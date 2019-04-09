Белгородцы на первую неделю акции в поддержку онкобольных детей пробежали 1,5 тысяч километров

СЕГОДНЯ 10:24 2019-04-09T10:24:57+03:00

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Благотворительная акция в поддержку онкобольных детей «Добро не спит – добро бежит» стартовала 1 апреля и завершится 12 апреля в 11.59. За первую неделю белгородцы пробежали 1,5 тысяч километров. Есть и первые рекорды: Уже Даниил Герасимов пробежал 42,2 км за 4 часа 10 минут. Принял участие в акции и Олимпийский чемпион-волейболист Сергей Тетюхин, который все время забега был в прямом эфире.

Напомним, что в здании фонда «Святое Белогорье против детского рака» участники акции передают эстафету друг другу прямо на беговой дорожке. С момента начала акции бегуны уже пробежали около полутора тысяч километров, а в активе – еще более 230 заявок на продолжение забега.

Увидеть участников акции можно на Youtube, следить за ними можно также по хештегам #добронеспит и #добробежит.

Также зрители могут поддержать акцию: для этого нужно отправить СМС на номер 3443 с текстом «Белогорье 100», где 100 – сумма пожертвования (может быть любой).

ИСТОЧНИК KP.RU