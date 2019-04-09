2019-04-09T09:17:54+03:00
Общество

Каждый белгородец сможет бесплатно получить саженец дерева

Экологическая акция состоится 13 апреля на площадке киноцентра «Русич» с 10 до 13 часов
Ирина ТАРАСОВА
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Каждый белгородец сможет бесплатно получить саженец дерева.Каждый белгородец сможет бесплатно получить саженец дерева.
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Все белгородцы смогут бесплатно получить саженец дерева, рассказали на страничке экологов «ВКонтакте». Экологическая акция состоится 13 апреля на площадке киноцентра "Русич" с 10 до 13 часов.

В рамках эко-проекта «Зеленая ЭРА» весной и осенью высаживаются деревья на территории Белгородской области. Для тех же, кто в силу каких-либо причин не может принять участие в организованных посадках леса, экологи предоставляют возможность посадить деревья самостоятельно.

В ходе акции каждый желающий сможет получить бесплатно сеянцы молодых сосен и других видов деревьев. Готовят их волонтеры и специалисты эко-проекта «Зеленая ЭРА». Вместе с сеянцами каждый белгородец получит инструкцию, где и как высаживать саженец. А посадить молодое деревце можно будет и на даче, и рядом с домом, и в ближайшем лесу или посадке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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