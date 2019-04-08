2019-04-08T15:50:49+03:00
Общество

В Белгороде наградили победителей детского конкурса «Электрознания и Призомания»

Участие в творческом состязании приняли 1150 ребят из 250 учебных заведений Белгородской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Кировской, Липецкой, Нижегородской, Рязанской, Смоленской, Тульской областей, Республики Марий Эл и Удмуртской Республики
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фото: пресс-служба Белгородэнерго.фото: пресс-служба Белгородэнерго.
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В ПАО «МРСК Центра» – управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» подвели итоги межрегионального Интернет-конкурса на знание правил электробезопасности.

Юный белгородец Андрей Воронов быстрее всех смог разгадать тематический кроссворд и составить секретную фразу – девиз конкурса. А Артем Абросимов создал лучшую компьютерную игру-викторину «Приключения в королевстве Электриус».

Победителем в номинации «Эрудиция» стал ученик второго класса белгородской прогимназии №51 Андрей Воронов.

Победителем в номинации «Эрудиция» стал ученик второго класса белгородской прогимназии №51 Андрей Воронов.

Победителем в номинации «Классный электропатруль» стал 2 «Б» класс Прогимназии № 51 под руководством педагогов Ирины Гребневой и Ольги Шляховой. Класс предложил на суд жюри игру-квест «Подружись с электричеством».

Награды победителям вручил заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» Сергей Демидов. Он отметил большую популярность образовательно-познавательных конкурсов среди детей и подростков и подчеркнул, что лучшие работы войдут в сборник «Тетрадь электрознаний», который энергокомпания планирует выпустить по итогам данного конкурса и распространять во время мероприятий по электробезопасности в школах и детских садах.

В номинации «Творчество» лучшей работой признана компьютерная игра-викторина, разработанная Артемом Абросимовым (Прогимназия № 51, г. Белгород).

В номинации «Творчество» лучшей работой признана компьютерная игра-викторина, разработанная Артемом Абросимовым (Прогимназия № 51, г. Белгород).

Конкурс по электробезопасности проходил в период с 1 октября 2018 года по 01 марта 2019 года в двадцати регионах присутствия компаний ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра» и Приволжья». Участие в нем принимали ребята в возрасте от 5 до 18 лет. За 5 месяцев к информации по электробезопасности в социально-образовательные группы «Энерголандия» и «Электропатруль» в социальной сети ВКонтакте пользователи обратились более 23 500 раз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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