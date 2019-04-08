2019-04-08T15:36:18+03:00
Общество

Как защитить себя от телефонных мошенников знают в департаменте финансов и бюджетной политики Белгородской области

В последнее время мошенники все чаще представляющиеся сотрудниками кредитных организаций
Ирина ТАРАСОВА
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Как защитить себя от телефонных мошенников.Как защитить себя от телефонных мошенников.Фото: "КП" Архив
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В департаменте финансов и бюджетной политики Белгородской области предупреждают, что потерять деньги можно, даже ответив на один-единственный звонок якобы из банка. Телефонные мошенники, представляющиеся сотрудниками кредитных организаций, поражают своей осведомленностью. Но нужно четко понимать, что без вашего участия у них ничего не получится.

Часто лже-сотрудники знают не только фамилию, имя, отчество жертвы, но и совершенные им операции по банковской карте. Каждую неделю от действий злоумышленников страдают десятки человек.

Как понять, что звонит не банк, а мошенники? Телефон, даже мобильный возможностей авторизации не предоставляет, в отличие от веб-страницы или мобильного приложения, которые используют шифрование и электронную подпись. К тому же злоумышленники научились подделывать номера телефонов «горячих линий» банков, часто разница лишь в одной-двух цифрах.

Сотрудники управления государственного долга департамента финансов и бюджетной политики обращают предупреждают: общаясь с представителями банка (или мошенниками) по телефону, нужно помнить главное правило, многократно повторяемое самими банками: никогда, никому и ни при каких обстоятельствах не сообщайте коды СМС-подтверждения, приходящие на ваш мобильный телефон. Кроме того, нельзя сообщать звонящему кодовое слово, привязанное к вашей карте, даже если, по его словам, оно нужно для блокировки.

Заподозрив мошенничество, лучше перезвоните в банк по номеру телефона, указанному на оборотной стороне банковской карты.

Нелишним будет использовать разные платежные карты для различных целей: одна карта может быть зарплатной, вторая - для накопительного счета и третья, периодически пополняемая небольшими суммами, - для онлайн-покупок, оплаты такси, ресторанов и других услуг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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