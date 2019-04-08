Белгородку под контролем судебных приставов восстановили на работе

СЕГОДНЯ 14:26 2019-04-08T14:26:07+03:00

Накануне посудомойщица одного из заведений общепита добилась восстановления через суд

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В Межрайонный отдел по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Белгородской области поступил исполнительный документ о восстановлении на работе посудомойщицы одного из белгородских кафе. Накануне женщина добилась восстановления на работе через суд.

Судебный пристав-исполнитель вручил руководству кафе постановление о возбуждении исполнительного производства, а также предупредил, что за неисполнение требований исполнительного документа предусмотрена административная ответственность по ст. 17.15 КоАП РФ (Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера), а также уголовная ответственность по ст. 315 УК РФ (Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта).

Белгородку восстановили на работе на следующий же день.

ИСТОЧНИК KP.RU