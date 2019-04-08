В Белгородском университете стартуют традиционные мероприятия студенческой научной жизни

СЕГОДНЯ 13:19 2019-04-08T13:19:07+03:00

В НИУ «БелГУ» с 10 по 17 апреля во всех институтах вуза пройдут дни науки.

В НИУ «БелГУ» с 10 по 17 апреля во всех институтах вуза пройдут дни науки

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В НИУ «БелГУ» неделя науки пройдет с 10 по 17 апреля на всех институтах вуза. В общей сложности запланировано более двухсот мероприятий научного и научно-популярного характера. Мероприятия включают лекции, конференции, заседания круглых столов, выставки, конкурсы и многое другое.

По словам начальника отдела научно-исследовательской работы НИУ «БелГУ» Александра Жихарева, мероприятия представляют интерес как для узкоспециализированной аудитории, так и для широкого круга участников.

Принять участие в днях науки приглашают всех желающих

ИСТОЧНИК KP.RU