2019-04-08T13:19:07+03:00
Общество

В Белгородском университете стартуют традиционные мероприятия студенческой научной жизни

В НИУ «БелГУ» с 10 по 17 апреля во всех институтах вуза пройдут дни науки
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
В НИУ «БелГУ» с 10 по 17 апреля во всех институтах вуза пройдут дни науки.В НИУ «БелГУ» с 10 по 17 апреля во всех институтах вуза пройдут дни науки.
Изменить размер текста:

В НИУ «БелГУ» неделя науки пройдет с 10 по 17 апреля на всех институтах вуза. В общей сложности запланировано более двухсот мероприятий научного и научно-популярного характера. Мероприятия включают лекции, конференции, заседания круглых столов, выставки, конкурсы и многое другое.

По словам начальника отдела научно-исследовательской работы НИУ «БелГУ» Александра Жихарева, мероприятия представляют интерес как для узкоспециализированной аудитории, так и для широкого круга участников.

Принять участие в днях науки приглашают всех желающих

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24