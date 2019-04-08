В Белгороде подвели итоги регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников

СЕГОДНЯ 12:04 2019-04-08T12:04:58+03:00

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В Белгородэнерго поздравили победителей и призеров регионального отборочного тура Всероссийской олимпиады школьников ПАО «Россети». Награды ученикам девятых и десятых классов, набравшим наибольшее количество баллов, вручили заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» Сергей Демидов, главный специалист отдела сопровождения образовательной деятельности при департаменте образования области Евгения Ковалевская и директор малого технологического университета БГТУ им. В.Г. Шухова Наталья Алтынник.

Руководитель Белгородэнерго поздравил ребят с успешным прохождением регионального этапа Олимпиады и пожелал удачи в дальнейших испытаниях:

- Тестирование проходило сразу по трем предметам школьного курса - физике, математике и информатике, которые являются базовыми для профессии инженера. Перед электросетевым комплексом сегодня стоит сложнейшая задача по построению современной цифровой сети, отвечающей самым высоким требованиям к качеству и надежности электроснабжения. Поэтому компания «Россети» заинтересована в привлечении одаренных, творческих, инициативных молодых специалистов с инновационным мышлением и глубокими знаниями, - отметил Сергей Демидов.

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ИСТОЧНИК KP.RU