СЕГОДНЯ 12:00 2019-04-08T12:00:49+03:00

В Валуйках работники лесхоза получили долги по зарплате. Фото: "КП" Архив

Зарплата в размере 1 миллиона 347 тысяч рублей была выплачена после вмешательства судебных приставов

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Валуйское лесничество погасило задолженность по заработной плате перед своими работниками в размере 1 миллион 347 тысяч рублей после вмешательства службы судебных приставов.

Накануне в Валуйский районный отдел судебных приставов УФССП России по Белгородской области поступило 75 исполнительных документов о взыскании заработной платы, выданных на основании решения суда.

Судебные приставы возбудили исполнительные производства, постановления о возбуждении направили должнику. Руководство лесхоза было предупреждено, что в случае неисполнения исполнительных документов в срок, предоставленный для добровольной оплаты, будет взыскан исполнительский сбор, применены меры принудительного исполнения, а также за неисполнение решения суда предусмотрена уголовная ответственность по 315 УК РФ.

Только после всех предупреждений судебных приставов должник выплатил своими работниками заработную плату

ИСТОЧНИК KP.RU