В Валуйках работники лесхоза получили долги по зарплате
Валуйское лесничество погасило задолженность по заработной плате перед своими работниками в размере 1 миллион 347 тысяч рублей после вмешательства службы судебных приставов.
Накануне в Валуйский районный отдел судебных приставов УФССП России по Белгородской области поступило 75 исполнительных документов о взыскании заработной платы, выданных на основании решения суда.
Судебные приставы возбудили исполнительные производства, постановления о возбуждении направили должнику. Руководство лесхоза было предупреждено, что в случае неисполнения исполнительных документов в срок, предоставленный для добровольной оплаты, будет взыскан исполнительский сбор, применены меры принудительного исполнения, а также за неисполнение решения суда предусмотрена уголовная ответственность по 315 УК РФ.
Только после всех предупреждений судебных приставов должник выплатил своими работниками заработную плату
ИСТОЧНИК KP.RU