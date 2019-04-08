27-летняя белгородка за кражу куртки может сесть на 4 года

СЕГОДНЯ 10:09 2019-04-08T10:16:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Куртку стоимостью около 1 тысячи рублей вынесла из магазина 27-летняя жительница Белгорода. О происшествии в дежурную часть отдела полиции №3 УМВД России по Белгороду сообщили сотрудники магазина одежды. Молодая женщина может лишиться свободы на срок до 4 лет.

Продавцы попытались догнать женщину, но ей удалось скрыться. Задержали воровку с курткой стоимостью около 1 тысячи рублей полицейские. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемой. Ею оказалась 27-летняя местная жительница. Она была задержана и доставлена в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Похищенную куртку правоохранители изъяли.

В отношении жительницы областного центра возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (Грабеж). Санкции статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU