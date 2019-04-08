В Белгороде после зимней спячки проснулись динозавры

СЕГОДНЯ 11:12 2019-04-08T11:14:02+03:00

Программа под названием «Путешествие во времени» стартовала от диномагазина в день открытия динопарка

Изменить размер текста: A A

Белгородский динопарк открылся после зимних каникул. 7 апреля здесь прошли квесты, конкурсы, интеркактивы и еще многое другое, чем обещали удивить накануне хозяева динопарка. В «Путешествие во времени» строго по расписанию, в 11.00, отправились первые посетители динопарка.

А уже в 11.50 на площадке у диногриля прошел интеллектуальный баттл «Лучший знаток динозавров». Завершилась праздничная программа открытия дино-дискотекой с мыльными пузырями.

Также первые посетители узнали, что дождь механизированным динозаврам нипочем, а вот поломанных веток и снега они боятся. Потому на них была нанесена защитная пленка и фигуры отправили на зиму на отдых. Но сейчас все могут увидеть, что с динозаврами все в порядке. И более того, скоро динопарк пополнится новыми зубастиками

ИСТОЧНИК KP.RU