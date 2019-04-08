Под Белгородом прошла гонка внедорожников и квадроциклов
Водители внедорожников и квадроциклов в селе Шагаровка Белгородского района в минувшую субботу, 6 апреля, соревновались за первые места. «Гонку памяти друзей» пришли посмотреть и дети, и взрослые. Ведь трофи-спринт – зрелищные мероприятия, они проходят на специальной трассе, где участники соревнований преодолевают и брод, и крутые подъемы, и спуски,
В гонке принимали участие автомобилисты Белгородской, Курской, Воронежской, Московской и Тульской областей. Черноземья и других городов. Маневрирование проходило на заболоченных, грунтовых и песчаных участках.
В после гонки всей участников ждала шоу-программа, конкурсы и вкусная еда, которую готовили на костре.
ИСТОЧНИК KP.RU