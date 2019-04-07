2019-04-07T21:12:34+03:00
Спорт

Белгородские фанаты не смогли попасть на футбол своей команды

В Рязани фанатов отправили покупать билеты в кассе
Ирина ТАРАСОВА
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Фото ВКонтакте ФК "Рязань".Фото ВКонтакте ФК "Рязань".
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50 болельщиков команды «Салют» не смогли попасть на стадион и поболеть за свою команду рядом с игроками. И все из-за того, что о выезде не предупредили принимающую сторону. Представители ФК «Рязань» объяснили, что фанаты могли бы попасть на матч, если бы как все купили билеты в кассе.

Но болельщики «Салюта» решили иначе. Они расположились около стадиона и не прогадали. Игра в 18-ом туре ПФЛ закончилось победой гостей «Салюта» со счетом 1:0. На своем поле подопечные Гарника Аваляна не смогли дать отпор белгородской команде.

Отметим, что всего на стадионе было 700 зрителей.

О том, как проходил победный матч белгородцев без фанатов можно узнать здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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