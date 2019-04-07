В Белгороде бездомным собакам найдут новый дом

СЕГОДНЯ 13:16 2019-04-07T13:17:50+03:00

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Выставка-раздача бездомных собак, которая пройдет в Белгороде в Центральном парке 20 апреля с 11до 15 часов, давно стала традиционной. Волонтеры пансионата временного содержания животных приведут на встречу с будущими хозяевами 30 животных. И если хозяин и собака найдут общий язык, нового питомца тут же можно будет забрать домой.

За несколько лет проведения акции (ее проводят каждую весну и осень) новый дом обрели сотни четвероногих друзей человека. Волонтеры подчеркивают, что на выставку выбирают только тех животных, которые полностью здоровы, привиты, социализированы и пригодны для домашней жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU