Белгород претендует на проведение чемпионата мира по волейболу-2022

СЕГОДНЯ 12:20 2019-04-07T12:20:37+03:00

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Белгород подал заявку на проведения матчей чемпионата мира по волейболу 2022 года. Но для того, чтобы провести чемпионат на уровне, необходимо построить волейбольную арену. Ее строительство планируют на площадке у перекрестка улиц Щорса и Горького. Стройка столь грандиозного сооружения должна завершиться к концу 2021 года.

Арена будет многофункциональной, на волейбольных матчах смогут присутствовать почти 9 тысяч зрителей, на боксе и других единоборствах – 10 100. К тому же, на арене можно будет проводить встречи по баскетболу, гандболу, мини-футболу, теннису. Более того, зал будет трансформироваться до размеров 70 на 40 метров, тогда на нем можно будет проводить различные культурные мероприятия и концерты звезд.

ИСТОЧНИК KP.RU