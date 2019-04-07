2019-04-07T12:20:37+03:00
Общество

Белгород претендует на проведение чемпионата мира по волейболу-2022

Для этого городу нужна современная волейбольная арена
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Фото ВК Белогорье.Фото ВК Белогорье.
Изменить размер текста:

Белгород подал заявку на проведения матчей чемпионата мира по волейболу 2022 года. Но для того, чтобы провести чемпионат на уровне, необходимо построить волейбольную арену. Ее строительство планируют на площадке у перекрестка улиц Щорса и Горького. Стройка столь грандиозного сооружения должна завершиться к концу 2021 года.

Арена будет многофункциональной, на волейбольных матчах смогут присутствовать почти 9 тысяч зрителей, на боксе и других единоборствах – 10 100. К тому же, на арене можно будет проводить встречи по баскетболу, гандболу, мини-футболу, теннису. Более того, зал будет трансформироваться до размеров 70 на 40 метров, тогда на нем можно будет проводить различные культурные мероприятия и концерты звезд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Белгороде бездомным собакам найдут новый дом
В Белгородской области заместители главного судебного пристава проведут прием граждан
В Белгороде чиновники во главе с губернатором высадили около 20 тысяч дубов
В Белгороде качество новой дорожной одежды проверят путем отбора проб
В Белгороде идет работа по объединению детских поликлиник
Белгородские волейболистки выиграли золото в открытом областном турнире
Белгородка заплатила более 1 миллиона задолженности после ареста ее авто
«Мираторг» открыл набор сотрудников
В селе Береговом Белгородской области на пожаре погиб мужчина
В Старом Осколе из окна многоэтажки выбросился мужчина
Сбербанк предложил малому бизнесу каталог франшиз
Банк УРАЛСИБ предлагает предпринимателям онлайн-кассу, эквайринг и бесплатное открытие счета по одной заявке на сайте
Белгородец заплатит штраф за незаконный тюнинг своего «жигуленка»
В мэрии Белгорода продолжаются кадровые перемены
В Белгородском регионе только за одни сутки произошло 29 пожаров
Белгородский университет и филармония объединят науку и джаз
За белгородцами будут следить 500 камер, обеспечивающих видео- и фотофиксацию
Только за прошедшие сутки белгородские спасатели 24 раза выезжали на тушение сухой травы
В Белгородском деревянном храме состоялась праздничная служба
Банк УРАЛСИБ предлагает оформление пакетов услуг для физлиц через Интернет-банк
Через Белгородскую таможню пытались провести 200 000 долларов под обшивкой багажника автомобиля
Курск и Элиста впервые примут «Зелёный Марафон»
В Губкине девочке-инвалиду отказали в жизненно необходимых лекарствах