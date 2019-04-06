В Белгородской области заместители главного судебного пристава проведут прием граждан
15 апреля 2019 года заместители главного судебного пристава Белгородской области проведут в структурных подразделениях УФССП России по Белгородской области прием граждан и представителей юридических лиц. Прием пройдет 15 апреля в Волоконовке, Строителе и Борисовке
В Волоконовском районном отделе с 11.00 до 13.00 прием проведет заместитель руководителя Управления - заместитель главного судебного пристава Белгородской области Паруйр Марабян. Адрес: Волоконовка, ул. 60 лет Октября д.23.
Запись на прием по телефону 8(47235)-5-24-41.
В Яковлевском районном отделе с 14.00 до 16.00 прием проведет заместитель руководителя Управления — заместитель главного судебного пристава Белгородской области Елена Чанышева. Адрес: Строитель, ул. Промышленная, д. 36.
Запись на прием по телефону 8-951-145-05-58.
В Борисовском районном отделе с 14.00 до 16.00 прием проведет заместитель руководителя Управления — заместитель главного судебного пристава Белгородской области Алексей Поминов. Адрес: Борисовка, пл. Ушакова д.18.
Запись на прием по телефону 8(47246)-5-29-49.
Обратившимся гражданам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт), доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством и удостоверяющую полномочия законного представителя, а также документ, удостоверяющий служебное положение руководителя организации.
Запись на прием осуществляется до 11.04.2019.
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