В Белгородской области заместители главного судебного пристава проведут прием граждан

6 Апр 21:20 2019-04-06T21:20:59+03:00

Прием пройдет 15 апреля в Волоконовке, Строителе и Борисовке

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15 апреля 2019 года заместители главного судебного пристава Белгородской области проведут в структурных подразделениях УФССП России по Белгородской области прием граждан и представителей юридических лиц. Прием пройдет 15 апреля в Волоконовке, Строителе и Борисовке

В Волоконовском районном отделе с 11.00 до 13.00 прием проведет заместитель руководителя Управления - заместитель главного судебного пристава Белгородской области Паруйр Марабян. Адрес: Волоконовка, ул. 60 лет Октября д.23.

Запись на прием по телефону 8(47235)-5-24-41.

В Яковлевском районном отделе с 14.00 до 16.00 прием проведет заместитель руководителя Управления — заместитель главного судебного пристава Белгородской области Елена Чанышева. Адрес: Строитель, ул. Промышленная, д. 36.

Запись на прием по телефону 8-951-145-05-58.

В Борисовском районном отделе с 14.00 до 16.00 прием проведет заместитель руководителя Управления — заместитель главного судебного пристава Белгородской области Алексей Поминов. Адрес: Борисовка, пл. Ушакова д.18.

Запись на прием по телефону 8(47246)-5-29-49.

Обратившимся гражданам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт), доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством и удостоверяющую полномочия законного представителя, а также документ, удостоверяющий служебное положение руководителя организации.

Запись на прием осуществляется до 11.04.2019.

ИСТОЧНИК KP.RU