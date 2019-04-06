2019-04-06T16:11:46+03:00
Общество

В Белгороде чиновники во главе с губернатором высадили около 20 тысяч дубов

С 2016 года в области засадили черешчатым дубом почти 3 тысячи гектаров
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгороде чиновники во главе с губернатором высадили около 20 тысяч дубовВ Белгороде чиновники во главе с губернатором высадили около 20 тысяч дубовФото: "КП" Архив
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С 2016 года в области засадили черешчатым дубом почти 3 тысячи гектаров. В этом году планируют посадить ещё 913 гектаров. Чиновники во главе с губернатором 5 апреля возле микрорайона «Красный Октябрь – 2» (между поселком Северным и Беломестным) высадили около 20 тысяч саженцев черешчатого дуба. Этот вид максимально приспособлен к белгородской почве.

Новооскольский питомник предоставил посадочный материал. Работали по двое: мужчины рыли лунки, женщины укладывали саженцы и уплотняли землю. Начальник управления лесного и охотничьего хозяйства области Нина Усольцева надеется, что лет через 20 на том месте, где они работали, будет густой лес. Ведь дуб в первые годы растет медленно, а затем набирает силу.

Напомним, что согласно программе «Зеленая столица» с 2010 по 2018 годы в области заложили 87,6 тысяч гектаров леса. План на 2019-й – почти 7 тысяч, из которых 3,5 тысячи высадят этой весной. Лесистость Белгородской области сегодня составляет 9%. На финише программы она должна приближаться к 30%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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